El presidente de Israel asegura que el ataque iraní fue una "declaración de guerra"

El ataque de Irán lanzado contra Israel fue "una declaración de guerra", dijo el presidente del Estado hebreo, Isaac Herzog, en una entrevista transmitida este 14.04.2024

"Esto es como una guerra de verdad. Es una declaración de guerra", afirmó, antes de añadir que Tel Aviv actuaría con moderación.En el sistema político de Israel, Herzog funge como jefe de Estado, pero sus atribuciones son limitadas, mientras que la jefatura del gobierno recae en la figura del primer ministro, actualmente el líder del Partido Likud, Benjamín Netanyahu.Herzog dijo al canal de noticias británico que los líderes mundiales deben "dejar claro" al régimen iraní que su comportamiento es "inaceptable"."Deberíamos mirar con lucidez los fenómenos llamados Teherán e Irán", afirmó el presidente, quien dijo que Israel no ha buscado ninguna guerra desde su creación en 1948.Describió el lanzamiento por parte de Irán de más de 300 drones y misiles hacia Israel como "un ejemplo más de cómo [Teherán] ha operado durante años y años".Cuando se le preguntó a si estaba de acuerdo con los aliados occidentales que piden evitar una escalada en el conflicto, Herzog respondió que "lo último" que busca Israel en esta región desde su creación es ir a la guerra.Sin embargo, dijo, Teherán ha estado "sembrando el caos, el terror y la inestabilidad en todo el mundo, y especialmente en nuestra región".Irán tiene representantes en todo Oriente Medio y células terroristas en todo el mundo, prosiguió Herzog.El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró que su ataque directo contra Israel era una represalia por un "ataque contra la sección consular de la embajada iraní en Damasco" el pasado 1 de abril, una agresión en la que murieron siete oficiales del país persa. Israel no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero en la entrevista con Sky News, Herzog dijo que el ataque "no se produjo en el consulado", sino en un "edificio separado cercano al consulado" y añadió que el general de mayor rango asesinado había dirigido operaciones desde Líbano y Siria con el estado judío.Tras el ataque iraní del 13 de abril, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que el 99% de los misiles y drones iraníes fueron interceptados. Estados Unidos y Reino Unido dijeron que contribuyeron a interceptarlos. Herzog se mostró "feliz de que formemos parte de una increíble coalición de naciones que ha contribuido a impedir la entrada en Israel de la mayoría de estos misiles, drones y armas".Teherán por su parte dijo que el objetivo de los ataques era parte de la infraestructura militar israelí, incluyendo una base aérea en el desierto de Néguev.

