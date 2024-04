https://latamnews.lat/20240414/el-camino-de-la-muerte-como-las-ffaa-de-ucrania-utilizan-la-practica-de-las-ss--1149735786.html

"El camino de la muerte": cómo las FFAA de Ucrania utilizan "la práctica de las SS"

"El camino de la muerte": cómo las FFAA de Ucrania utilizan "la práctica de las SS"

Las tropas ucranianas han organizado sistemáticamente el terror contra la población civil de la república popular de Donetsk utilizando drones, declaró a

Como confirmación, mencionó un caso reciente por el que el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal."Representantes de los servicios comunales fueron a eliminar las consecuencias de los bombardeos [ucranianos]. Uno de ellos estaba herido (...) y yacía sangrando, y nadie podía acercarse a él porque los drones [ucranianos] lo rodeaban y no permitían que nadie se le aproximara", continúa Kimakovski.En sus palabras, esto ocurrió en "el camino de la muerte" entre Donetsk y Górlovka."[En esta carretera] hay restos de automóviles civiles, no hay vehículos militares. Todo el equipo militar está en los campos (...) No circula por esta carretera", concluye.

