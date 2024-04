https://latamnews.lat/20240413/un-caza-furtivo-estadounidense-f-22-sufre-una-repetitiva-averia-en-japon--fotos-video-1149723008.html

Un caza furtivo estadounidense F-22 sufre una repetitiva avería en Japón | Fotos, video

Sputnik Mundo

La avería del tren de aterrizaje pudo producirse mientras el F-22 era remolcado fuera de la pista y cuando los motores ya estaban apagados, comunica el blog de aviación militar que cita a medios japoneses. Por el momento no se sabe la gravedad de los daños sufridos por el avión, agrega The Aviationist y señala que no se registraron heridos.De acuerdo con la publicación, no es la primera vez que el F-22 Raptor tiene problemas con el tren de aterrizaje. En 2022 ocurrió un incidente similar con este tipo de caza furtivo estadounidense: un avión Raptor de la base aérea de EEUU de Eglin también sufrió la rotura del tren de aterrizaje delantero, detalla el medio.El blog recuerda que recientemente han aparecido otros fallos en el tren de aterrizaje, incluso en la misma base japonesa. Ahora bien, estos incidentes afectaron a cazas F-35 Lightning II, también de quinta generación.Anteriormente, el periódico The Times reveló las desventajas de los drones británicos de reconocimiento Watchkeeper. Los vehículos aéreos no tripulados tienen dificultades para volar en condiciones meteorológicas desfavorables y actualmente ninguno de ellos se está utilizando en operaciones de combate, pese a costar unos seis millones de dólares cada uno.

japón

eeuu

2024

