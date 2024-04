https://latamnews.lat/20240413/iran-confirma-lanzamiento-de-drones-y-anuncia-un-ataque-con-misiles-contra-israel--1149727079.html

Irán confirma lanzamiento de drones y anuncia un ataque con misiles contra Israel

Irán confirma lanzamiento de drones y anuncia un ataque con misiles contra Israel

Sputnik Mundo

TEHERÁN (Sputnik) — Irán lanzó un ataque masivo de vehículos aéreos no tripulados contra Israel y también prevé comenzar pronto un ataque con misiles, informó... 13.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-13T21:50+0000

2024-04-13T21:50+0000

2024-04-13T21:50+0000

defensa

irán

israel

cgri

fuerzas de defensa de israel (fdi)

🛡️ zonas de conflicto

eeuu

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/01/10/1147454567_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_fcb2f7a4933698f5515b790866dd8df7.jpg

Este 13 de abril, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Irán lanzó drones desde su territorio hacia el país hebreo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) confirmó que, "en respuesta a los numerosos crímenes" de Israel, "incluido un ataque a la sección consular de la embajada iraní en Damasco y el martirio del personal militar iraní", la Fuerza Aeroespacial lanzó decenas de misiles y drones contra varios blancos ubicados en los territorios "ocupados". El comunicado del CGRI fue publicado por la agencia de noticias Tasnim. A su vez, el ente de radio televisión israelí Kan afirmó, citando a fuentes, que los drones contra Israel fueron lanzados no solo desde Irán, sino también desde otros países de la región, incluido Yemen. El mismo medio informó antes que los vehículos aéreos no tripulados iraníes podrían alcanzar el territorio israelí entre las 02.30 y las 05.00 hora local del domingo (GMT+3). Más temprano este sábado, el canal televisivo Al Jazeera citó a un funcionario estadounidense no identificado que afirmaba que Estados Unidos creía probable que Irán atacara Israel el domingo por la mañana. El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, por su parte, aseguró que los sistemas de defensa antiaérea y la Fuerza Aérea israelí se habían puesto en alerta, decenas de aviones estaban en el cielo y se estaba evaluando la situación con Estados Unidos. Los hechos se producen en medio de la promesa de Teherán de responder al ataque aéreo israelí del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, que se saldó con la muerte de varios oficiales del CGRI.

https://latamnews.lat/20240403/el-lider-supremo-de-iran-asegura-que-israel-se-encamina-a-la-decadencia-y-la-disolucion-1149462211.html

irán

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, israel, cgri, fuerzas de defensa de israel (fdi), 🛡️ zonas de conflicto, eeuu