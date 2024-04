https://latamnews.lat/20240412/rusia-pide-a-eeuu-explicaciones-sobre-burisma-sospechosa-de-financiar-el-terrorismo-1149693488.html

Rusia pide a EEUU explicaciones sobre Burisma, sospechosa de financiar el terrorismo

Según el diplomático, el Comité de Investigación de Rusia reveló que "el dinero para llevar a cabo atentados en nuestro territorio llegó a través de empresas comerciales, incluida la compañía de petróleo y gas Burisma Holdings que operaba en Ucrania y cuyo miembro del consejo de supervisión desde 2014 fue el conocido Hunter Biden", hijo del líder estadounidense, Joe Biden. El pasado 9 de abril, el Comité de Investigación ruso abrió una causa penal por financiación del terrorismo contra funcionarios de EEUU y otros países de la OTAN, declarando que el dinero recibido a través de ciertas organizaciones comerciales, en particular mediante Burisma, se ha utilizado en los últimos años para llevar a cabo actos terroristas en Rusia y otros países. El objetivo de los ataques, según la entidad, consistía en eliminar a personalidades políticas y públicas destacadas, así como en causar daños económicos. A su vez, el exdirector de Burisma Holdings, Andreas Sofocleous, calificó de falsa la información de que la compañía financia el terrorismo, alegando que esta inició el procedimiento de quiebra en 2022, por lo que no podría haber participado en las operaciones denunciadas. A principios de este mes, los diputados de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) destacaron que uno de los patrocinadores privados clave de las actividades terroristas de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania es un socio comercial ucraniano de Joe Biden: el propietario de Burisma, Nikolái Zlochevski. Un grave escándalo en torno a la familia Biden en EEUU también estaba relacionado con la misma empresa. Todo comenzó con las publicaciones del periódico The New York Post en 2020, en las que se afirmaba que el actual presidente presionó por los intereses empresariales de su hijo Hunter en Ucrania. Los republicanos de la Cámara de Representantes siguen investigando los vínculos empresariales de la familia Biden con Burisma, con el objetivo de impugnar al actual mandatario.

