Los drones estadounidenses no cumplen las expectativas de Ucrania

Los drones estadounidenses no cumplen las expectativas de Ucrania

Sputnik Mundo

12.04.2024

La empresa de Silicon Valley Skydio envió cientos de sus mejores drones a Ucrania, pero su uso en el campo de batalla no ha sido tan exitoso, informa Wall Street Journal.

Los aviones no tripulados fabricados en Estados Unidos suelen ser caros, defectuosos y difíciles de reparar, según afirman ejecutivos de empresas de aviones no tripulados, ucranianos en el frente de batalla, funcionarios del Gobierno ucraniano y exfuncionarios de defensa estadounidenses.Las autoridades ucranianas consideran que los drones de fabricación estadounidense son frágiles e incapaces de superar la tecnología rusa de interferencia y bloqueo del GPS, destaca la publicación.Exfuncionarios del Pentágono destacan que las deficiencias de los fabricantes estadounidenses de aviones no tripulados son consecuencia, en parte, de la política del Gobierno estadounidense hacia China. Como señala The Wall Street Journal, la prohibición de utilizar componentes chinos ha encarecido y complicado la producción de drones en Estados Unidos.Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la solución del conflicto e involucra directamente a los países de la OTAN en el mismo. El Kremlin afirma que el envío de armas a Ucrania por parte de Occidente no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo.

2024

