"Una idea terrible": la confiscación de activos rusos sería un desastre financiero para EEUU

"Una idea terrible": la confiscación de activos rusos sería un desastre financiero para EEUU

El hecho de embargar activos rusos, señala la publicación, es una "idea terrible", aunque "la mayor preocupación no es moral, sino práctica": un peligro para la economía estadounidense, ya que otros países —no solo Rusia— lo verán con razón como un acto de saqueo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo, "no sería de extrañar" que la próxima vez cualquier Gobierno extranjero se lo piense dos veces antes de colocar sus activos en Estados Unidos o en alguno de sus aliados de la OTAN. Y eso, a su vez, debilitaría el estatus del dólar como principal moneda de reserva del mundo, resalta el medio.Mantener las ventajas de una moneda de reserva depende de que Estados Unidos se comporte como un "custodio fiable y neutral" de los activos de otros, destaca The New York Times.El diario subraya que el dólar es "probablemente el activo estratégico más valioso" que tiene Estados Unidos. En particular, Washington ejerce cierto control sobre la economía mundial porque el mundo, a efectos comerciales, "permite que sus transacciones pasen mediante nuestra moneda", aclara.Esto, continua, le permite a Estados Unidos abaratar los costes de transacción y aligerar las cargas financieras, además de "darnos da un margen de maniobra para endeudarnos" —la deuda pública estadounidense supera los 34 billones de dólares— del que carecen otros países.Tras el inicio de la operación militar especial rusa, la UE y los miembros del Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, bloquearon casi la mitad de los activos rusos en el extranjero, que ascendían a unos 300.000 millones de euros.El 20 de marzo de 2024, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó al Consejo de la UE una propuesta de utilizar los beneficios de los activos rusos bloqueados para garantizar la ayuda militar a Ucrania. La aprobación de la propuesta requerirá un voto unánime de los países miembros del bloque comunitario, pero los líderes europeos fracasaron en lograr un acuerdo.El 1 de abril, el presidente de la Cámara de Representantes (la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos), Mike Johnson, informó a medios locales que intentaría promulgar la iniciativa de la llamada Ley REPO, que permitiría al presidente Joe Biden, en colaboración con los aliados europeos, confiscar las reservas de divisas rusas congeladas en Occidente y utilizarlas para ayudar a Ucrania.Desde Rusia declararon en repetidas ocasiones que la propuesta de utilizar activos rusos para financiar a Kiev conduce a la destrucción de los fundamentos jurídicos del derecho europeo e internacional. El Ministerio de Exteriores ruso calificó de robo y de "bandidismo económico" el bloqueo de los activos rusos.

