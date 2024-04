https://latamnews.lat/20240411/sube-el-alquiler-el-combustible-la-educacion-clase-media-argentina-al-filo-de-la-desaparicion-1149648403.html

Sube el alquiler, el combustible, la educación: ¿clase media argentina al filo de la desaparición?

Sube el alquiler, el combustible, la educación: ¿clase media argentina al filo de la desaparición?

Sputnik Mundo

Los incrementos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga, junto a las de los colegios privados y de las tarifas energéticas amenazan la supervivencia... 11.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-11T02:28+0000

2024-04-11T02:28+0000

2024-04-11T02:28+0000

economía

javier milei

argentina

instituto argentino de análisis fiscal

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0b/1149648613_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b2296c592c72b5c8ac024de15fe3f8a.jpg

El cóctel de aumentos de precios suscitado tras la devaluación impulsada por el flamante presidente Javier Milei —y alimentado por la posterior desregulación de distintos mercados— golpea de lleno en la clase media argentina. En un marco de caída del poder adquisitivo de los salarios, el salto inflacionario impacta directamente en los hogares que se mantienen por encima de la línea de pobreza.Mientras que, de acuerdo a la Central de Trabajadores Argentinos, el poder adquisitivo de los salarios acumula una caída del 20% desde diciembre de 2023, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso las primeras medidas; en el mismo periodo, el costo de distintos servicios de la canasta de consumo típica de los estratos medios subió por encima de la inflación.Además de las tarifas de energía —que sufrirán incrementos por encima del 300%—, un caso paradigmático es el de las empresas de medicina privada (prepagas), que cuenta con más de 6 millones de usuarios (aproximadamente el 14% de la población nacional). El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por Milei apenas asumió la presidencia, liberó los controles que pesaban sobre la industria, habilitando drásticos saltos en los precios.Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la suba promedio de las cuotas entre diciembre y marzo fue de 153%, mientras que la inflación acumulada en el mismo periodo rondó el 90%.Si bien, durante el 2023 habían registrado un fuerte atraso respecto a la inflación —los planes de salud habían aumentado 134% contra una inflación del 211,4%—, la recuperación suscitada tras la asunción de Milei revirtió la tendencia.De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el gasto de un plan básico de medicina prepaga pasó a representar el 30% del salario formal promedio. Para graficar el impacto, cabe resaltar que en el año 2013 la incidencia era del 11%. De este modo, en el periodo de 12 años analizado, los sueldos perdieron 62% de capacidad de compra de cobertura de salud, pero el dato más contundente radica en que la mitad del derrumbe se suscitó en el último semestre.El efecto de los incrementos fue tal que el propio presidente reconoció en una entrevista que los prestadores "se pasaron de rosca", sin embargo, dijo que no consideraba que "el aumento de la medicina prepaga haya sido con mala intención".Las prepagas constituyen apenas uno de los factores de mayor impacto sobre la clase media. Un caso análogo ocurrió en la educación. En Argentina existen unas 14.000 escuelas privadas, de las cuales el 70% recibe aporte estatal, mientras que el restante 30% no tiene subvención. Dentro de estas últimas, las subas en marzo respecto a diciembre rondaron el 50%, sobre las cuales se montó un nuevo incremento del 10% para abril.De acuerdo al investigador, si bien los aumentos registrados impactaron en todo el cuerpo social, en términos relativos el golpe al bolsillo resuena con ahínco en el estilo de vida típico de estos sectores."La clase media tiene que reorganizar todos sus gastos en torno al ajuste en su bolsillo. Los de ocio ligados a actividades culturales han sido paulatinamente suprimidos, dado que siempre son los primeros en recortarse en momentos de crisis. Pero otros son insustituibles, como el combustible que se utiliza para ir al trabajo", resaltó Rudnik."La mayoría de los sectores medios envía a sus hijos a colegios privados, y esas cuotas han sufrido aumentos sustanciales. La medicina prepaga, en tanto, saltó por los aires tras la eliminación de controles. Son factores cruciales de la canasta de consumos de estos estratos", apuntó el especialista.El alcance de la suba del costo de vida no se limita estrictamente a la esfera económica. Según el investigador, la carga simbólica de navegar por la cornisa de la pobreza constituye juega un rol central en el fenómeno."Hasta hace poco la clase media estaba muy por encima de la línea de pobreza. Ahora se ha revertido totalmente: personas que se autoperciben de este sector ya están por debajo de la línea de canasta básica, y esa realidad es culturalmente difícil de asumir", remarcó.

https://latamnews.lat/20240410/el-consumo-en-argentina-se-desploma-hasta-un-12-al-calor-de-la-recesion-1149619271.html

https://latamnews.lat/20240410/milei-vuelve-a-enviar-ley-omnibus-al-congreso-argentino-y-presenta-un-paquete-fiscal-1149645645.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, argentina, instituto argentino de análisis fiscal, 💬 opinión y análisis