Rusia confirma que no participará en la conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza

La localidad suiza de Burgenstock, cercana a la ciudad de Lucerna, acogerá la primera conferencia de paz sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio. El pasado 9 de abril, el portavoz de la Embajada rusa en Berna, Vladímir Jojlov, comunicó que si Moscú "recibe una invitación para tal evento, Rusia no la aceptará", pues la cumbre es "otra opción para impulsar una fórmula de paz [ucraniana] inviable que no tiene en cuenta los intereses rusos". El ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, remarcó que "ningún proceso de paz puede llevarse a cabo sin Rusia". En enero, la presidenta de Suiza, Viola Amherd, afirmó que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, le había pedido convocar una reunión sobre la paz en Ucrania. El jefe de la oficina de Zelenski, Andréi Ermak, anunció que Kiev quiere celebrar cumbres para aprobar la fórmula de paz ucraniana. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y, desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesta a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, Rusia está abierta a resolver el conflicto con Ucrania por la vía pacífica siempre y cuando se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú.

