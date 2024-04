https://latamnews.lat/20240411/quien-fue-peter-higgs-el-cientifico-que-ayudo-a-desenmaranar-el-origen-del-universo-1149648091.html

¿Quién fue Peter Higgs, el científico que ayudó a desenmarañar el origen del universo?

¿Quién fue Peter Higgs, el científico que ayudó a desenmarañar el origen del universo?

Sputnik Mundo

El fallecimiento del científico Peter Higgs, ganador del Nobel de Física, supone la dificultad de explicar su aporte, uno de los más importantes de la época...

"No disfrutaba el nombre, sin embargo, reconoció el valor de habérselo dado porque eso permitió que llegara a un público más amplio y que saliera de la esfera de personas que se dedican a la física de partículas y campos, por lo tanto estaba en desacuerdo, pero satisfecho de que haya existido este esfuerzo", relató a Sputnik el doctor Saúl Noé Ramos Sánchez, investigador del Instituto de Física de la UNAM.No solo eso, el físico de origen británico sugirió en un principio nombrar a la partícula como la "maldita por Dios" (Goddamn particle).El doctor Ramos Sánchez plantea una aproximación para entender el concepto de bosón y el de campo de Higgs: hay que imaginar una alberca en la que las partículas se mueven y se "empapan".Ese líquido del cual las partículas se impregnan es lo que les permite adquirir su masa y así adquirir las características que podemos percibir en el entorno.Aunque esta explicación no logra abarcar la profundidad conceptual de la mecánica cuántica, ofrece una aproximación a la importancia que el aporte de Higgs ha tenido en la manera que entendemos el universo.El científico presentó su teoría del bosón de Higgs en la década de los 60, sin embargo, no fue sino hasta hace apenas 11 años, en 2013, que fue condecorado con el Nobel.Fue un año antes, en 2012, que la Organización Europea para la Investigación Nuclear comprobó, luego de años de investigación y millonarias inversiones, la existencia del bosón.Este logro fue posible gracias al Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo que consiste en un túnel en forma de círculo, con una circunferencia de alrededor de 27 kilómetros.Su función consiste en acelerar partículas a gran velocidad e incluso puede hacerlas colisionar, lo cual permite recrear a nivel subatómico el principio del universo.Cuando se anunció el descubrimiento de la "partícula de Dios", Higgs rompió en llanto. "Para mí es algo realmente increíble estar vivo para ver esto", fueron las breves pero significativas palabras que el científico ofreció en el evento.Higgs nació en la ciudad de Newcastle en 1929. Se graduó con honores en Física en el King's College y, posteriormente, se doctoró con una tesis titulada "Algunos problemas en la teoría de las vibraciones moleculares".Concluyó su carrera académica retirándose como profesor emérito de la Universidad de Edimburgo. La crítica de Higgs al conflicto en PalestinaHiggs no solo dejó ver su genio en el entendimiento del universo, sino que también pudo mostrar su talante humano.“Él era un acérrimo enemigo del conflicto que ocurre entre Israel y Palestina; a él de hecho se le ofrecieron varios premios, algunos de ellos por ahí del 2004, los rechazó rotundamente porque eran ofrecidos justamente por el gobierno israelí”, relató el doctor Ramos Sánchez a Sputnik.Además, ahondó el científico, estaba en contra de la proliferación de las armas nucleares. En cambio, fue promotor de la energía nuclear, la cual consideraba la energía más limpia existente.

