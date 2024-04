https://latamnews.lat/20240411/la-de-moneda-de-potosi-entre-un-pasado-de-brillo-colonial-y-un-presente-de-necesidades-1149647192.html

La Casa de Moneda de Potosí, entre un pasado de brillo colonial y un presente de necesidades

Durante siglos, el Cerro Rico de Potosí ostentó una cima cónica, inmortalizada en el escudo de la bandera nacional. Pero tantos años de extracción de metales de sus entrañas generó vacíos en su interior, que se evidencian en hundimientos en su superficie. Desde 2021, la población potosina recorre las calles y encuentra a su mayor símbolo sin su punta característica, ya derrumbada.No fue siempre así. En el siglo XVII Potosí era la ciudad más grande del mundo, con sus 160.000 habitantes, que la situaban por encima de París, Madrid o Londres. Toneladas de metales se fueron a España, al punto de que se podría haber hecho un puente de plata entre ambos continentes, según una leyenda urbana.Otro de los símbolos de Potosí —y Bolivia— es la Casa Nacional de Moneda, creada en 1572 para estampar la cara del rey de España en la plata que extraían desmedidamente, en ese momento con mano de obra esclava, indígenas de la región andina y de África. En 1773 fue necesario un edificio más grande, donde actualmente funciona un museo y un archivo histórico que mantiene la memoria de este pasado de explotación y esplendor colonial.Luis Arancibia Fernández, director de la Casa de Moneda, acompañó a Sputnik en un recorrido por el antiguo edificio, que condensa la historia de Bolivia y Sudamérica. Lo demuestran las primeras máquinas para acuñar dinero, que funcionaban a fuerza de mulas y personas, hasta las más modernas de vapor y eléctricas. Estuvo en actividad hasta 1951."La historia de explotación humana que tiene la Casa Nacional de Moneda es vasta. Muchos investigadores y defensores de Derechos Humanos han hecho trabajos respecto a la explotación a los indígenas que se realizó acá", agregó. Hay una historia oficial "que trata de mostrar la eficiencia de la administración de la corona española. Pero no se ha profundizado lo suficiente en denunciar que esa administración buscaba doblegar a los indígenas a través de la explotación de esa mano de obra para mayor beneficio de la corona española, en desmedro de los pueblos originarios".Lo que faltaEn la radio, varios oyentes se quejaban porque Potosí no tiene un aeropuerto en funcionamiento, lo cual afecta al desarrollo del turismo. Este departamento, colindante con Argentina y Chile, contiene innumerables bellezas naturales, como sus lagunas de diferentes colores y el salar de Uyuni.En los últimos años Potosí protagonizó protestas importantes para reclamar atención del Estado central. La sensación de que históricamente se dio más de que se recibió prima en la población local. El impulso de la industrialización del litio encarada por el Gobierno de Luis Arce permite a algunos imaginar mejores tiempos.Dentro de la Casa de Moneda, así como en el casco histórico de esta capital, el tiempo pareciera detenido en ese pasado brillante. Lo testimonian los diseños de las ventanas, las puertas centenarias del casco viejo, así como las maderas de encina traídas de España para el interior de la antigua institución colonial.La arquitectura, el esfuerzo de la población por conservar sus fachadas en buen estado y la bandera departamental flameando en cada esquina permiten viajar en el tiempo a quienes visitan esta ciudad. Muchos de ellos extranjeros, que se transportaron cuatro horas por tierra desde el aeropuerto de Alcantarí, en Chuquisaca, el más cercano.El conflicto entre el pasado de opulencia y el presente de necesidades podría solucionarse reinterpretando la historia, según Arancibia: "Para mí es importante hablar de la nueva museografía. Nosotros tenemos que procurar el cambio de mentalidad de la gente en Potosí desde la lectura de su historia. Por supuesto que hay sentimientos de frustración. El tema del aeropuerto complejiza mucho el desarrollo del turismo en Potosí", comentó. Desde hace 10 años no llegan aviones a esta parte de Bolivia."La falta de atención de parte de las autoridades nacionales, departamentales y locales tiene consecuencias nefastas para una ciudad que vive del turismo, como Potosí", explicó el director.El regreso de la plataAntes de la imposición de la corona española, este territorio estaba en manos de la nación Qhara Qhara, que sigue vigente en su reclamo de justicia por los delitos de la colonia. En estos días es parte de la demanda para que vuelvan a Potosí toneladas de plata cargadas por el galeón San José antes de hundirse en las costas de lo que hoy es Colombia.En el caso de los metales esparcidos por los fondos de los océanos, "se tiene que entrar a una pugna judicial internacional de bienes que, se sabe, han sido extraídos de aquí. En los archivos se tiene el detalle de las monedas que tenían los galeones, también en cada una de ellas figuran los logos de Potosí".Sin embargo, "más allá de eso nosotros como estados tenemos que impulsar que una ley supranacional disponga quién se queda con nuestra plata. Existe una aparato judicial internacional que regula quién se queda con los tesoros que se encuentran y demás. Pero también debe existir una justicia histórica con el pueblo potosino y boliviano en general", aclaró Arancibia.Y agregó: "Tenemos que dejar de ser las víctimas de las circunstancias y convertirnos en escritores de nuestra propia historia, como decía Eduardo Galeano. Es lo que nos toca a los pueblos".Para el director de la Casa de Moneda, "el hecho de que la cúspide del cerro de Potosí esté mutilada es otro de los sentimientos de frustración que genera en la población. Es una representación del saqueo, también del nomeimportismo de las gestiones de las autoridades".

