"Es justo que mujeres también sirvan al Ejército": asesora de Kiev pide mayor reclutamiento femenino

La escasez de nuevos reclutas ha llevado a las autoridades y consejeras ucranianas a voltear a ver a las mujeres para llevar aún más al campo de batalla

Oksana Grigorieva, asesora en cuestiones de género del comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, pidió recientemente adoptar una política de alistamiento femenino al estilo israelí para hacer frente a la escasez de reclutas.El medio británico publica que, según datos oficiales, actualmente hay 65.000 mujeres en las fuerzas armadas ucranianas, lo que supone un aumento del 40% desde 2021, el año anterior al inicio del conflicto.Sin embargo, casi todas esas mujeres son voluntarias, ya que no existe un servicio militar obligatorio para las mujeres, como sí sucede en Israel, uno e los pocos países del mundo con esa característica.Actualmente, según The Times, la participación militar femenina en Ucrania es inferior a la de la mayoría de los países de la OTAN, con un 7,3%. De ese total, menos de una décima parte están en funciones de combate activo.El resto de las mujeres reclutadas trabajan como médicos, oficiales de inteligencia y administradores. De hecho, en octubre pasado se exigió a las mujeres licenciadas en medicina que se inscribieran en las oficinas de reclutamiento.De acuerdo con el medio británico, esa decisión podría ser interpretada como un indicio de un posible reclutamiento femenino, aunque el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ha afirmado que no tiene intención de reclutar mujeres.

2024

