EEUU "se ha arruinado a sí mismo" con sus acciones en la escena mundial

EEUU "se ha arruinado a sí mismo" con sus acciones en la escena mundial

Con sus actos en la escena mundial, Washington está desacreditando a las instituciones que creó y se marginaliza al mismo tiempo, señaló a Sputnik el Dr. Seyed... 11.04.2024

"Es una forma de acoso" a funcionarios iraníes, no es infrecuente por parte de EEUU, pero cada caso "desacredita aún más a EEUU" y a "la ciudad de Nueva York como centro de conferencias y negociaciones internacionales", comenta al respecto el Dr. Seyed Mohamed Marandi.Washington está obligado, en virtud del acuerdo de 1947 de la ONU sobre las sedes, a permitir el acceso a las reuniones a los diplomáticos extranjeros, incluso de países hostiles.Estados Unidos dio forma a la ONU y a otras entidades internacionales tras la Segunda Guerra Mundial y lo hizo en su propio beneficio, continúa el experto. "El Consejo de Seguridad de la ONU es un organismo totalmente antidemocrático. EEUU y otros cuatro países tienen puestos permanentes y tienen derecho de veto", agrega. "Y además, Washington ni siquiera tolera la presencia de diplomáticos iraníes en el edificio", añade el analista.Marandi vincula las acciones a la reciente militarización de las instituciones financieras por parte de Washington, refiriéndose presumiblemente a la confiscación de activos afganos, rusos y sirios.En cuanto a los comentarios del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en los que afirmaba no ver "ninguna prueba" de genocidio por parte de Israel en Gaza, Marandi subraya que tal comportamiento socava la credibilidad de EEUU en el mundo."Además de la inmoralidad de las declaraciones, el hecho de que la Casa Blanca se comporte de esta manera, ya sea respecto a los diplomáticos extranjeros, ya sea respecto a las instituciones financieras y el dólar estadounidense, o ya sea respecto a la masacre de mujeres y niños, este comportamiento está destruyendo a Estados Unidos y su posición en todo el mundo. [EEUU] Se ha arruinado a sí mismo", explica Marandi.En sus palabras, en la escena mundial, Washington "no solo es visto como cómplice de genocidio, sino como negacionista".

