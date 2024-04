https://latamnews.lat/20240410/moscu-es-absurdo-decir-que-los-atentados-contra-la-central-nuclear-de-zaporozhie-no-se-deban-a-kiev-1149623970.html

Moscú: Es absurdo decir que los atentados contra la central nuclear de Zaporozhie no se deban a Kiev

Moscú: Es absurdo decir que los atentados contra la central nuclear de Zaporozhie no se deban a Kiev

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, declaró que el ataque con drones a la central nuclear de Zaporozhie "aumenta el riesgo de un peligroso incidente nuclear" y calificó los ataques de "imprudentes".En cuanto Occidente reconozca que las Fuerzas Armadas ucranianas están atacando la instalación nuclear, se derrumbará el mito que creó sobre Ucrania y Volodímir Zelenski, según Zajárova."Porque en cuanto pronuncien las palabras 'el ataque del régimen de Kiev a la central nuclear de Zaporozhie', su mito de una democracia libre y su líder Zelenski como hombre de paz, como no paran de decirnos, quedará completamente destrozado", declaró la diplomática.Por ello, los países occidentales siguen afirmando que los atentados contra la planta no están relacionados con Kiev, aseveró. Según Zajárova, los países occidentales crearon un monstruo y ahora tienen miedo de admitir que las consecuencias podrían afectarles."Es como si se zombificasen a sí mismos hablando de que los incidentes peligrosos no deben repetirse, sin darse cuenta o sin permitir que su audiencia se haga preguntas sobre el hecho de que todo esto está ocurriendo en el continente europeo", concluyó la portavoz.En cuanto a la valoración de la comunidad mundial, Zajárova enfatizó que las misiones de Rusia ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la ONU buscarán una respuesta jurídica internacional adecuada a lo que está ocurriendo en torno a la central nuclear de Zaporozhie. Más que eso, la portavoz puso de relieve que Rusia aún no ha recibido una evaluación clara de la situación por parte del OIEA, subrayó.A principios de abril, los drones ucranianos atacaron la central nuclear de Zaporozhie, una misión del OIEA registró impactos en uno de los reactores. El ataque llevó a la central "bastante cerca" de un accidente, declaró el director general del OIEA, Rafael Grossi, sin aclarar de dónde y por quién fue golpeada la central nuclear.Asimismo, la cuestión de los ataques de Kiev a la central nuclear de Zaporozhie se planteará durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU, señaló Zajárova.Declaraciones "destructivas" de la resolución sobre GazaZajárova informó también que Rusia insiste en que urge cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el cese del fuego en la Franja de Gaza, y considera que las declaraciones de Estados Unidos sobre su desacuerdo con determinados párrafos de este documento tienen un carácter destructivo.El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por primera vez una resolución que exige cesar sin dilaciones el fuego en la Franja de Gaza por todo el mes de Ramadán, lo que llevaría a establecer un armisticio duradero y sostenido. Catorce países votaron a favor, EEUU se abstuvo.El texto de la resolución no vincula el cese del fuego con la liberación de los secuestrados, lo que es un escollo para Israel.John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que EEUU aboga por el cese del fuego en la Franja de Gaza, pero no está de acuerdo con la resolución aprobada y negó su carácter vinculante.Es la expresión mismo del orden mundial basado en reglas, en el que las decisiones de cumplimiento obligatorio se presentan como carentes del valor jurídico, a pesar de que el propio EEUU no votó en su contra en el Consejo de Seguridad de la ONU, agregó la diplomática.Un intento europeo de "desestabilizar" el CáucasoEn palabras de Zajárova, la inclusión de la Unión Europea (UE) en el diálogo entre Armenia y Azerbaiyán constituye un intento de desestabilizar la situación en la región.El 9 de abril, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, debatió por teléfono con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, el proceso de paz armenio-azerí.La diplomática agregó que se trata también de "la recopilación de información no a favor de la paz, sino para sus objetivos contra los países de la región".Rusia, continuó, advierte sobre "un papel peligroso de Occidente", que toma acciones en la región "para desestabilizar la situación allí".Moscú llama a Bakú y Ereván a resolver todas las disputas territoriales política y diplomáticamente, así como a mostrar la máxima moderación y a reducir la intensidad de la retórica belicosa, subrayó Zajárova.Armenia y Azerbaiyán libraron dos guerras por Nagorno Karabaj desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.El pasado 7 de diciembre, Bakú y Ereván afirmaron en una declaración conjunta que existe una oportunidad histórica para lograr la paz largamente esperada en la región del Cáucaso sur, confirmaron la intención de normalizar las relaciones y alcanzar un tratado de paz sobre la base del respeto a los principios de soberanía e integridad territorial.

