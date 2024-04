https://latamnews.lat/20240410/eeuu-que-solo-gana-guerras-en-las-peliculas-amenaza-otra-vez-a-china-si-apoya-a-rusia-1149644365.html

EEUU, que sólo gana guerras en las películas, amenaza otra vez a China si apoya a Rusia

EEUU, que sólo gana guerras en las películas, amenaza otra vez a China si apoya a Rusia

10.04.2024

Ladran SanchoEl Departamento del Tesoro de EEUU indica que en una reunión con el viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China [PRC], He Lifeng, "la secretaria Yellen hizo hincapié en que las empresas, incluidas las de la RPC, no deben proporcionar apoyo material a la guerra de Rusia contra Ucrania, incluido el apoyo a la base industrial de defensa rusa, y en las consecuencias significativas si lo hacen".La respuesta fue contundente. Su primer ministro chino, Li Qiang, se reunió el 7 de abril con Yellen en Pekín, donde instó a EEUU a trabajar con China para adherirse a las normas básicas de la economía de mercado de competencia leal y cooperación abierta, y a abstenerse de politizar o exagerar el concepto de seguridad nacional en materia económica y comercial.Analistas del gigante asiático expresaron al respecto que EEUU continúa su campaña represiva contra las industrias y empresas chinas con afirmaciones como "exceso de capacidad", lo que plantea riesgos para la relación bilateral.Mientras, el lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, declaró que los países interesados no deben desacreditar, ni atacar, las relaciones estatales normales entre China y Rusia."Se sabe que Rusia tiene contactos de ciencia militar con muchos países, sobre todo con China, con Irán, etc. Entonces, lo que está intentando [EEUU] es que esa distancia creciente [en industria armamentística] que tiene Rusia con respecto a la OTAN, se achique. Esto, por razones obvias, por la derrota que está sufriendo la OTAN en Ucrania", subraya el experto.

