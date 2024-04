https://latamnews.lat/20240410/ecuador-reclama-ante-la-oea-condena-a-mexico-por-violaciones-al-derecho-internacional-1149637459.html

Ecuador reclama ante la OEA condena a México por "violaciones al derecho internacional"

QUITO (Sputnik) — El vicecanciller encargado de Ecuador, Alejandro Dávalos, cuestionó que la Organización de Estados Americanos (OEA) condene a su país por... 10.04.2024

En particular, Dávalos señala que México viola el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, ambas sobre asilo diplomático, y las convenciones de la OEA y la Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción, de 1996 y 2023, respectivamente. El diplomático ratificó que el Gobierno de su país adoptó las medidas "por derecho y justicia" ante el peligro inminente de la fuga de un delincuente común, "cuya calidad no ha sido desvirtuada". Señaló que Ecuador aprecia el llamado de varios Estados para encontrar una salida a la situación entre Ecuador y México, la cual atribuyó a una actitud que su Gobierno considera inaceptable y violatoria de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que establece el respeto de los funcionarios diplomáticos a las normas del Estado receptor, la no injerencia en los asuntos internos y la no utilización de los locales de las embajadas de manera incompatible con sus funciones enunciadas en las normas del derecho internacional. El vicecanciller señaló que para erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen transnacional organizados se debe encarar la responsabilidad de actualizar y fortalecer las convenciones regionales sobre la materia y también del asilo diplomático, como medio idóneo para evidenciar la voluntad de extirpar el crimen organizado que corroe la estructura institucional de los países, socavan la democracia y atentan contra la paz. Citó además las сonvenciones de Caracas y Montevideo, según las cuales no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas ante tribunales competentes y por delitos comunes, y menos aún cuando estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Además, Dávalos instó a México a cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención de la ONU contra la Corrupción de 2003 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, para hacer efectiva la prevención y combate de este flagelo. Apuntó que, en virtud de los principios contenidos en las cartas de la ONU y de la OEA, los Estados deben cumplir de buena fe todas las disposiciones reflejadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como las Convenciones sobre Asilo Diplomático y no desnaturalizar ni abusar la institución del asilo diplomático como garantía real de convivencia pacífica entre los países. Al concluir, el vicecanciller Dávalos citó el mensaje del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien señaló que está dispuesto a resolver las diferencias con México, pero que jamás se protegerá a criminales que les han hecho daños a los mexicanos.

