"No es un escenario inventado": la central de Zaporozhie "estuvo cerca" de un accidente nuclear

08.04.2024

"Nuestro objetivo aquí es evitar un accidente nuclear. Cada vez que se producen estas situaciones, nos encontramos cerca de ello, por lo que no se trata de un escenario artificial o inventado", declaró Grossi.Grossi informó que abordará el incidente en el Consejo de Seguridad de la ONU. También añadió que había discutido con el presidente ruso, Vladímir Putin, "el plan a medio plazo y el futuro y lo que podría ocurrir" en la central.El 7 de abril, la planta, situada cerca de Energodar fue objetivo de drones que impactaron en áreas no críticas como el comedor, el puerto de carga y la cúpula del sexto bloque energético. Según informó la oficina de prensa de la planta, el ataque no comprometió la seguridad de la instalación ni alteró el nivel de radiación.Rosatom, la corporación estatal nuclear de Rusia, confirmó que tres personas resultaron heridas, pero no se registraron daños graves en la infraestructura.La central nuclear de Zaporozhie se encuentra en la ciudad de Energodar, región de Zaporozhie, territorio que se adhirió a Rusia en septiembre de 2022.Con seis reactores de agua presurizada VVER-1000 y una capacidad total de 6.000 megavatios, la planta de Zaporozhie es la mayor de Europa. Sus seis reactores están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas bombardean con regularidad Energodar y el adyacente recinto de la central.El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, comentó que con esos ataques Kiev intenta crear las apariencias de una amenaza de catástrofe nuclear. Desde el OIEA han subrayado en numerosas ocasiones que es necesario crear una zona de seguridad en torno a la central.

