Los demócratas, cada vez más preocupados por el impacto electoral de la política pro Israel de Biden

Los demócratas, cada vez más preocupados por el impacto electoral de la política pro Israel de Biden

De acuerdo a la nota, titulada "Los demócratas temen que Netanyahu haya socavado la imagen de Biden entre los votantes", crece la preocupación del equipo de campaña del presidente Joe Biden, quien se enfrentará en noviembre al exmandatario y candidato republicano Donald Trump para buscar su reelección, de las posibles consecuencias electorales de la política pro Israel de la Casa Blanca, cuyo apoyo a Netanyahu ha sido clave para que el primer ministro lleve adelante su ofensiva contra Hamás que ha dejado casi 34.000 palestinos muertos, la gran mayoría civiles."Cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás hace seis meses, representó el tipo de crisis global que el presidente Joe Biden dijo a los votantes que estaba especialmente preparado para afrontar", señala la nota. Sin embargo, el alto número de víctimas civiles, sumado al desplazamiento de los dos millones de residentes de la Franja de Gaza, que se enfrentan a la hambruna y a la falta de agua, comenzó a preocupar a los asesores de Biden, dice Politico, quienes piensan que el presunto activo de Biden de representar "la opción moral" ante Trump ya no está disponible para el presidente y aspirante demócrata.Un exasesor del senador demócrata Bernie Sanders, el experto en política exterior Matt Duss, dice en la nota que el demócrata ya no podrá presentarse ante el electorado como una persona decente o empática porque la política con respecto a los palestinos ha sido "cruel", socavando sus chances electorales frente a Trump.Incluso senadores cercanos a Biden, como el propio Bernie Sanders y el representante de Virginia Tim Kaine, han empezado en las últimas semanas a criticar abiertamente la política pro Israel de la Casa Blanca, cuando se multiplican las denuncias de gobiernos y organizaciones internacionales de que Netanyahu está cometiendo un "genocidio" en el enclave palestino.El "enfoque actual" de Biden con respecto a la situación en Gaza, dijo el senador Kaine en una reciente entrevista consignada por Politico, "no está funcionando".Ahora, casi tres años después de otro desastre de EEUU en Oriente Medio, señala Politico, los demócratas están temerosos que otra crisis en la región, con fuerte involucramiento de Washington, vuelva a perjudicar al presidente Biden.Las dramáticas imágenes que provienen de Gaza, incluyendo más recientemente el asesinato de siete trabajadores de la ONG World Central Kitschen a causa de bombardeos de drones israelíes, "están haciendo mella entre los votantes de Biden, creen los asesores del presidente", según afirma Político.Esta insatisfacción con respecto al manejo del conflicto por parte de Biden, cuyo gobierno continúa blindando a Israel en organismos internacionales y, más importante, sigue enviando armas destinadas a la ofensiva de Netanyahu, pese a la ocasional crítica pública del "descuido" del primer ministro hebreo por la vida de los civiles, también se refleja con claridad en las encuestas, señala el artículo.De acuerdo a una reciente encuesta de Gallup difundida en marzo, solo el 47 % de los votantes demócratas aprueban la estrategia de Biden para Oriente Medio, 13 puntos menos que en el mes de noviembre.Entre los votantes independientes, claves para lograr el triunfo en las elecciones presidenciales, el índice de aprobación del presidente Biden con respecto a la ofensiva israelí en Gaza se situó en apenas el 21%.

