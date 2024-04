Noboa es un presidente que piensa que Ecuador "es una de sus haciendas"

https://latamnews.lat/20240407/noboa-es-un-nino-rico-malcriado-que-piensa-que-ecuador-es-una-de-sus-haciendas-1149548074.html

Noboa —que apenas lleva poco más de cuatro meses en el poder— ha demostrado que "no tiene la entereza ni la inteligencia ni la capacidad" para llevar las riendas de una nación sumida en una crisis de seguridad sin precedentes, afirmó la legisladora. Y es que no es la primera vez que el mandatario ecuatoriano deja mal parado a su país con escándalos a nivel internacional, observa la también representante por Estados Unidos y Canadá en la Asamblea Nacional de Ecuador. Como ejemplo de lo anterior cita la ocasión en que el Gobierno de Noboa intentó enviar equipo militar de origen ruso a Estados Unidos, pese a los reclamos de Moscú de que ese armamento podía acabar en Ucrania, avivando más la crisis en Europa del Este. Aquella intención finalmente no se concretó, pero sí generó tensiones diplomáticas con Rusia. "Al final, gracias a Rusia nos dimos cuenta de que no era chatarra y que ese armamento iba a ser enviado directamente a Ucrania para matar a rusos con el mismo armamento ruso que el Ecuador estaba enviando", comentó la legisladora."Es momento de abrir los ojos"Otro incidente vergonzoso, dijo Palacios, tuvo lugar en España, donde el presidente salió con sus amigos de farra y empezó a hacer un escándalo "bochornoso" en supuesto estado de ebriedad, según dieron cuenta medios europeos.Sobre la irrupción de la Policía ecuatoriana en la Embajada mexicana la noche del 5 de abril, Palacios asegura que se incumplió con convenios internacionales que ha firmado Ecuador, como las Convenciones de Viena y el Convenio de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, entre otros.De acuerdo con Palacios, la situación del país bajo el Gobierno de Noboa está empeorando, con cientos de miles de ecuatorianos que siguen migrando, un decrecimiento del 4,5% de la economía y más de 80.000 empleos perdidos. "Es hora de que el señor Daniel Noboa dé un paso a un lado y deje a una persona que sí pueda liderar el Ecuador; que venga una persona capaz", añadió la legisladora.La asambleísta explicó que, tras la irrupción de las fuerzas de seguridad en la Embajada mexicana, la oposición iniciará un juicio político contra la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia; la canciller Gabriela Sommerfeld, entre otros altos funcionarios del Gobierno.También, dijo que están en conversaciones para ver la situación de Noboa y cómo van a quedar las relaciones con otros países, porque "está causando conmoción nacional".México, país hermano de EcuadorSobre la situación del personal diplomático mexicano que hasta la tarde de este 6 de abril se encontraba todavía en territorio ecuatoriano, la congresista consideró que están en riesgo y aconsejó que salieran inmediatamente de suelo ecuatoriano. Para la asambleísta, quien trabajó en el consulado ecuatoriano en Nueva York, el Gobierno mexicano y los mexicanos han ayudado a Ecuador en temas migratorios "hasta con recursos económicos", cuando el propio Gobierno ecuatoriano se los ha negado."Nosotros los ecuatorianos deberíamos de estar agradecidos con México por todos esos refugiados que salen del Ecuador y que llegan a México y aunque sea les dan un plato de comida. Se está violando el derecho internacional, pero también se están violando los derechos de otros países; es un país hermano del Ecuador porque México no nos ha hecho nada; México, al contrario, siempre nos ha dado la mano una y otra vez", dijo.Sobre la detención del exvicepresidente Jorge Glas en el edificio diplomático mexicano, Palacios Zambrano dijo que se trata de una persecución política que "siempre ha habido" en contra de Revolución Ciudadana y aún no está claro que va a pasar con él."Nos da mucha pena toda esta situación; él ha tenido que sufrir una y otra vez las injusticias de la ley ecuatoriana. Él también tiene sus hijos que han sufrido muchísimo, tiene a su madre, vamos a ver qué es lo que dice la justicia ecuatoriana en este tema, pero vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que otra vez se vuelva a demostrar que es inocente", concluyó.

