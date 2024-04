https://latamnews.lat/20240407/ministros-de-noboa-compareceran-ante-la-asamblea-de-ecuador-por-conflicto-diplomatico-con-mexico-1149550361.html

Ministros de Noboa comparecerán ante la Asamblea de Ecuador por el conflicto diplomático con México

Los ministros de Defensa, Gobierno y Asuntos Exteriores de Ecuador deberán comparecer ante la Asamblea Nacional de Ecuador para explicar qué sucedió la noche... 07.04.2024, Sputnik Mundo

Los funcionarios de la Administración del presidente Daniel Noboa tendrán que acudir presencialmente al mayor órgano legislativo de su país el próximo 10 de abril para comparecer en torno a la tensa situación diplomática entre México y Ecuador, de acuerdo con un documento oficial de la Asamblea en poder de medios de comunicación locales. De este modo, deberán comparecer la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.La legisladora calificó el asalto al edificio diplomático mexicano como "una grave violación al derecho internacional público, a la soberanía del Estado mexicano y a la soberanía también de la República del Ecuador". También compartió que se les harán solicitudes de juicio político a los ministros citados a comparecer porque "han puesto en riesgo la vida de miles de hermanos ecuatorianos que toman como tránsito el Estado mexicano para llegar a los Estados Unidos porque en este país no hay oportunidades". Además, criticó que el Gobierno de Noboa no haya utilizado esa misma fuerza que empleó en la Embajada de México para capturar a delincuentes de alta peligrosidad, en referencia a la grave crisis de violencia que vive el país sudamericano desde hace años. "Ojalá que con esa misma fuerza hubieran prevenido que no se les fuguen delincuentes de alta peligrosidad como Fito, como Colón Pico, que en su Gobierno, en sus narices, se fugaron", concluyó Veloz.

